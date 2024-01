Comcast Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die technische Analyse der Comcast-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 736,32 MXN liegt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 725 MXN, was einem Unterschied von -1,54 Prozent entspricht, und daher wird sie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 738,19 MXN, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -1,79 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Comcast-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Comcast-Aktie liegt bei 100, was als überkauft gilt und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Comcast. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Comcast-Aktie in verschiedenen Kategorien neutral bewertet wird, sowohl aus charttechnischer Sicht, in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment und das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.