Comcast Aktie: Bestätigung für den Knaller!

In den letzten Monaten hat Comcast in Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 12 Bewertungen für die Comcast-Aktie abgegeben, wovon 8 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 50,3 USD, was ein Aufwärtspotential von 20,74 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse ergab einen Durchschnitt von 43,05 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 41,66 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Comcast weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Comcast-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungsfaktoren als "Gut" eingestuft.