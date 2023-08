Comcast Aktie: Analysten sehen Kursziel bei 44,86 EUR - Investitionspotenzial von +3,44%

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Comcast-Aktie wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 44,86 EUR und bietet damit ein Potenzial von +3,44% für Anleger.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Comcast-Aktie eine positive Entwicklung von +0,73%. Dies setzt sich über fünf aufeinanderfolgende Handelstage fort und ergibt einen Gesamtanstieg von +4,16%. Die Stimmung am Markt ist also vorerst optimistisch.

14 Analysten empfehlen den Kauf der Comcast-Aktie. Weitere fünf Experten bewerten die Aktie ebenfalls positiv mit einem “Kauf”-Rating. Der Großteil der Analysten bleibt jedoch neutral mit einer Einstufung als “halten”. Insgesamt sind somit noch immer rund 60% der Meinung, dass die Aktie weiterhin Potenzial besitzt.

Das Guru-Rating lag zuvor bei “Guru-Rating ALT” und wurde nun bestätigt mit einem Wert...