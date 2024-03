Comcast Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen bei Comcast deutlich verändert. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, da in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Comcast daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Comcast mit 41,74 USD derzeit um -3,51 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -3,27 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Die Redaktion hat zudem 9 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 8-mal eine positive Einschätzung, 4-mal eine neutrale Einschätzung und 0-mal eine negative Bewertung für Comcast abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Comcast vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 41,74 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 20,51 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 50,3 USD. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".