Comcast Aktie mit 6,44% Anstieg in 30 Tagen: Experten prognostizieren weiteren Gewinn

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Comcast Aktie hat sich in den letzten Monaten positiv entwickelt und verzeichnete einen Anstieg von +6,44% in den letzten 30 Tagen. Analysten gehen davon aus, dass der Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten bei 40,76 EUR stehen wird, was einem Gewinn von +5,74% entspricht. Diese Prognose basiert auf dem aktuellen Kurs und den Einschätzungen der Experten.

In Bezug auf die Quartalszahlen wird erwartet, dass Comcast im dritten Quartal einen Umsatz von 26,81 Mrd. EUR erzielen wird. Dies würde einem leichten Plus von +0,60% im Vergleich zum Vorquartal entsprechen. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um -3,10% sinken.

Auf Jahressicht sind die Erwartungen etwas pessimistischer. Der Umsatz soll um -0,90% leicht fallen und der Gewinn wird voraussichtlich bei 4,97 Mrd. EUR liegen – eine Veränderung von...