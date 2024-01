Combine Will Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Aktienkurs von Combine Will hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 15,88 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -13,88 Prozent, während Combine Will mit 29,76 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Combine Will bei 0,85 SGD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,88 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,53 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,82 SGD, was einen Abstand von +7,32 Prozent bedeutet und somit ein "Gut" zur Folge hat. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Diskussionen über Combine Will in den sozialen Medien ergeben ein neutrales Stimmungsbild, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Combine Will bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass Combine Will momentan als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird das Wertpapier als überverkauft eingestuft und erhält daher eine Bewertung von "Gut". Insgesamt wird Combine Will somit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.