Combine Will Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Werte dazwischen gelten als neutral. Der RSI der Combine Will liegt bei 50 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 30 und deutet somit auf eine "Gut"-Einschätzung hin.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Freizeitausrüstung & Produkte) wird Combine Will als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,08 im Vergleich zum Branchen-KGV von 14,12. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In den letzten zwei Wochen wurde Combine Will von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Combine Will-Aktie ein Durchschnitt von 0,85 SGD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,9 SGD, was einer Steigerung von 5,88 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Zusätzlich wird der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert, der aktuell bei 0,86 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt daher in ähnlicher Höhe (+4,65 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Combine Will eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.