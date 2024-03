Combigene AB Aktie: Ein handfester Grund

Ein bekanntes Instrument der technischen Analyse zur Bewertung, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Combigene. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 19,85 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Combigene momentan überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Combigene weder überkauft noch -verkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" bewertet wird. Somit erhält Combigene insgesamt ein "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Combigene konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, sodass Combigene auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird Combigene derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 4,58 SEK, womit der Kurs der Aktie (3.895 SEK) um -14,96 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt sich zu 3,3 SEK, was einer Abweichung von +18,03 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Die Diskussionen rund um Combigene auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge und überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Combigene sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.