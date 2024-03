Combigene AB Aktie: Füße still halten!

Die technische Analyse der Combigene-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) derzeit bei 41,33 liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung für dieses Signal. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 40, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral. Die meisten Kommentare und Diskussionen über die Aktie waren neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Combigene in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt sich, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 4,63 SEK, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,64 SEK liegt, was einer Abweichung von -21,38 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Gut"-Wert, da der gleitende Durchschnittskurs bei 3,24 SEK liegt, was einer Abweichung von +12,35 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral".