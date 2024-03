Columbus McKinnon Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Dividendenrendite der Columbus Mckinnon -Ny-Aktie beträgt aktuell 0,77 Prozent, was 16,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz bezüglich der Columbus Mckinnon -Ny-Aktie festgestellt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Columbus Mckinnon -Ny-Aktie liegt bei 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI lassen darauf schließen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche erzielte die Columbus Mckinnon -Ny-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,03 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 53,34 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -31,31 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 22,45 Prozent unter dem Durchschnitt.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Bewertung für die Columbus Mckinnon -Ny-Aktie aufgrund ihrer Dividendenpolitik, Stimmungslage in den sozialen Medien, RSI und Branchenvergleich.