Columbus McKinnon Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Columbus Mckinnon -Ny verwendet. Der RSI7 liegt derzeit bei 32,83 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,92, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hindeutet. Somit erhält das Columbus Mckinnon -Ny-Wertpapier in diesem Abschnitt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Columbus Mckinnon -Ny einen Wert von 11,5 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 31,1. Auf dieser Grundlage wird das Wertpapier als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung.

Hinsichtlich der Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Columbus Mckinnon -Ny mit 0,91 % niedriger ist als der Branchendurchschnitt, was zu einem geringeren Ertrag von 16,07 Prozentpunkten führt. Aufgrund dessen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Zusammengefasst erhält Columbus Mckinnon -Ny für diesen Bereich daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.