Columbus McKinnon Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Columbus Mckinnon -Ny-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 32 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 30,92 und die Aktie erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Columbus Mckinnon -Ny.

Im Branchenvergleich erzielte Columbus Mckinnon -Ny in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,01 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 402,78 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -396,77 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 241,92 Prozent hatte, lag Columbus Mckinnon -Ny 235,91 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Columbus Mckinnon -Ny eine Dividendenrendite von 0,77 % aus, was 16,27 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 17,03 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Columbus Mckinnon -Ny-Aktie mit 42,49 USD aktuell um +10,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +14,19 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.