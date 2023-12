Columbus McKinnon Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Columbus Mckinnon -Ny in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Columbus Mckinnon -Ny wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Wir bewerten Columbus Mckinnon -Ny anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 51,66 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert von 32,8 zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Columbus Mckinnon -Ny 0,91 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (0,66) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Columbus Mckinnon -Ny ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,5 auf, was 63 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Maschinenbranche (31,21). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.