Columbus A/S Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

In den letzten zwei Wochen wurde die Columbus A- von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Basierend darauf ist die Anleger-Stimmung auf neutral eingestuft worden.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Columbus A- mit einer Rendite von 10,36 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Die durchschnittliche Rendite in der "IT-Dienstleistungen"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt 12,56 Prozent, wobei Columbus A- mit 2,2 Prozent darunter liegt. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Columbus A- aktuell 2, was eine positive Differenz von +0,34 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wurde die Aktie daher mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Columbus A- Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, weshalb sie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Columbus A-.