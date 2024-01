Columbia Sportswear Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Aktienkurs von Columbia Sportswear hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,23 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche eine Underperformance von -11,06 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite mit 19,01 Prozent unter dem Durchschnitt. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Columbia Sportswear mit 14,44 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 62,02. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die über die letzten zwölf Monate erhaltenen 3 Analystenbewertungen für Columbia Sportswear ergeben eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral", bestehend aus 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Obwohl in den letzten Monat keine neuen Analystenupdates vorliegen, wird aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 92,67 USD ein Aufwärtspotential von 22,95 Prozent gesehen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie von Columbia Sportswear aktuell überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt der Analyse.