Columbia Sportswear Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Anlegerstimmung gegenüber Columbia Sportswear war in den letzten Tagen überwiegend neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab ein paar positive Tage, aber auch vier negative Tage, während an sieben Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Stimmungsanalyse führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine geringe Diskussionsintensität über die Aktie von Columbia Sportswear in den vergangenen Monaten. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für diesen Faktor. Zudem deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, zeigt sich bei Columbia Sportswear eine negative Differenz von -13,82 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter". Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Columbia Sportswear zeigt einen Wert von 77,67, was als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 39, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Insgesamt erhält Columbia Sportswear auf Basis dieser Analyse eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in verschiedenen Kategorien.