Columbia Sportswear Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Aktienkurs von Columbia Sportswear hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -8,23 Prozent verzeichnet, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Zyklische Konsumgüter" liegt, der bei 2,15 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite von Columbia Sportswear mit 10,37 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Columbia Sportswear momentan überkauft ist, mit einem 7-Tage-RSI von 76,12 Punkten. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,12, was darauf hindeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bzw. "Neutral" eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Columbia Sportswear liegt aktuell bei 1, was eine negative Differenz von -13,9 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Columbia Sportswear eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

In technischer Hinsicht liegt der Aktienkurs von Columbia Sportswear derzeit -1,44 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -0,83 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.