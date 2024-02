Columbia Sportswear Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Aktienkurs von Columbia Sportswear hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,4 Prozent erzielt, was 1,21 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die mittlere jährliche Rendite -5,19 Prozent, und Columbia Sportswear liegt aktuell 5,21 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Columbia Sportswear-Aktie aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 21,22 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Wenn man den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 42, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Auf sozialen Plattformen wurden überwiegend negative Kommentare zu Columbia Sportswear abgegeben, jedoch wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Columbia Sportswear eine Dividendenrendite von 1,51 Prozent auf, was 13,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Rentabilität der Aktie im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter".