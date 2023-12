Columbia Sportswear Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "BAE Systems":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der RSI wird unter anderem im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Bei Columbia Sportswear wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 27,3 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Columbia Sportswear daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass Columbia Sportswear mit einer Rendite von -12,76 Prozent mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite mit 11,31 Prozent deutlich darunter. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Columbia Sportswear liegt bei 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche als unterbewertet gilt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus fundamentaler Sicht.

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Columbia Sportswear in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einem negativen Stimmungsbild bei den Marktteilnehmern führt. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Zusätzlich wird festgestellt, dass über Columbia Sportswear weniger diskutiert wird als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit seitens der Anleger führt und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit "Schlecht" bewertet.