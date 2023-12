Columbia Sportswear Aktie: Ist das noch normal?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Columbia Sportswear beträgt das aktuelle KGV 14, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt ein KGV von 62 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist Columbia Sportswear daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei der Aktie von Columbia Sportswear ein Ertrag von 1,6 % erzielt werden, was einem geringeren Wert im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Columbia Sportswear beträgt der 7-Tage-RSI 36,21 Punkte und der 25-Tage-RSI 38,91 Punkte, was dazu führt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Columbia Sportswear um mehr als 2 Prozent darüber. Jedoch liegt die Rendite der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche um 1,89 Prozent über der von Columbia Sportswear. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.