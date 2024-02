Columbia Care Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Bewertung einer Aktie kann durch eine Analyse der Kommunikation im Internet sowie technischer Indikatoren unterstützt werden. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind wichtige Kriterien für die Einschätzung. In Bezug auf Cannabist zeigte sich bei dieser Analyse eine starke Veränderung der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Cannabist.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt für die Cannabist-Aktie 58, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 63,2 ebenfalls neutral. Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergab einen Durchschnitt von 0,54 USD für den Schlusskurs der Cannabist-Aktie. Da der letzte Schlusskurs bei 0,385 USD lag, ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,45 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Cannabist. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Cannabist eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment für Cannabist daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.