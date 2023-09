Columbia Care Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Esports Entertainment Group Inc":

Per 27.09.2023, Uhr wird für die Aktie Cannabist am Heimatmarkt OTC US der Kurs von 0.94335 USD angezeigt.

Wie Cannabist derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Cannabist im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Cannabist. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Cannabist haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Buy" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Cannabist-Aktie ein Durchschnitt von 0,62 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.94335 USD (+52,15 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (0,69 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+36,72 Prozent Abweichung). Die Cannabist-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Cannabist erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

