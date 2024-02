Columbia Banking System Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Columbia Banking System beträgt derzeit 47,88 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird das Wertpapier als überkauft betrachtet und daher mit "Schlecht" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Columbia Banking System liegt derzeit bei 5, was eine negative Differenz von -133,08 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Die charttechnische Entwicklung der Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Columbia Banking System-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 21,6 USD, was einen Unterschied von -10,14 Prozent zum letzten Schlusskurs von 19,41 USD darstellt.

Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 23,98 USD über dem letzten Schlusskurs von 19,41 USD, was einer Differenz von -19,06 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für Columbia Banking System in den vergangenen Wochen verbessert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Gut" bewertet.