Columbia Banking System Aktie: Einfach nur Spitze!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Columbia Banking System Aktie derzeit bei 21,5 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 26,14 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +21,58 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. In Bezug auf den GD50 der letzten 50 Tage liegt der Wert bei 23,58 USD, was einem Abstand von +10,86 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Finanzen" hat die Columbia Banking System Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,07 Prozent erzielt, was 15,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11,02 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,73 Prozent, wobei die Columbia Banking System Aktie aktuell 5,8 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Columbia Banking System mit einem Wert von 8,84 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 15,6, was einer Unterbewertung von 43 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Bewertungen von 7 Analysten für die Columbia Banking System Aktie ergaben 3 "Gut"-Bewertungen, 4 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 24,67 USD, was einem Abwärtspotential von -5,64 Prozent entspricht. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

Zusammenfassend erhält die Columbia Banking System daher insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf dieser Analyse.