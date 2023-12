Columbia Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die technische Analyse der Columbia-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 17,3 USD verläuft. Der Aktienkurs schloss bei 19,33 USD, was einem Abstand von +11,73 Prozent entspricht, und erhält daher die Bewertung "Gut". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 16,79 USD, was einer Differenz von +15,13 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Columbia im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (138,32 %) schlechter ab, da die Dividende bei 0 % liegt. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Columbia-Aktie weist einen Wert von 2,26 auf, was auf eine positive Dynamik hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 29,28, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Columbia-Aktie 31, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15 als überbewertet angesehen wird. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich für die Columbia-Aktie somit ein gemischtes Bild, wobei die technische Analyse und der RSI auf eine positive Entwicklung hindeuten, während die Dividende und das KGV weniger positiv bewertet werden.