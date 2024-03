Columbia Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Aktie der Columbia wird derzeit aus technischer Sicht als "Schlecht" eingestuft. Der Kurs von 16,13 USD liegt 8,97 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -7,19 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als eher neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie aufgrund ihres hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als "teuer" eingestuft. Mit einem KGV von 46,69 liegt die Aktie 36 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" von 34.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Columbia-Aktie bei -16,9 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt die Rendite mit 16,42 Prozent deutlich darunter.

Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.