Coltene-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Coltene ist in den letzten zwei Wochen neutral geblieben, ohne signifikante positive oder negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Dies spiegelt sich in einer heute vergebenen "Neutral"-Einschätzung für die Aktie wider.

Der Relative Strength Index (RSI) der Coltene-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 71, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Verglichen mit dem RSI auf 25-Tage-Basis von 53,73, zeigt sich jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Coltene auf Basis des RSI.

Im Vergleich zur Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör-Branche verzeichnete Coltene in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -12,08 Prozent. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie mit 15,68 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf der positiven Seite bietet Coltene aktuell eine Dividendenrendite von 5,32%, was einem Mehrertrag von 3,26 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Somit ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.