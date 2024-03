Coltene Aktie: Ruhe bewahren!

Die technische Analyse der Coltene-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 66,19 CHF verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 58 CHF, was einem Abstand von -12,37 Prozent entspricht, und erhält daher die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 60,41 CHF erreicht, was einer Differenz von -3,99 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Coltene in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Coltene auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich der Dividende weist Coltene eine Dividendenrendite von 5,51 Prozent auf, was 3,5 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" zu einem lukrativen Investment und erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich erzielte Coltene in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,37 Prozent. Dies steht im Kontrast zu ähnlichen Aktien aus der Branche, die im Durchschnitt um 0,09 Prozent gestiegen sind, was eine Underperformance von -9,47 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,23 Prozent hatte, liegt Coltene mit 10,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.