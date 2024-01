Coltene Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Bab":

Die Coltene-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 69,2 CHF gehandelt, was einem Abstand von +3,75 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -0,19 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" angesehen.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor hat die Coltene-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,91 Prozent erzielt, was 4,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,99 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 3,24 Prozent, und Coltene liegt aktuell 5,15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Coltene hat ein KGV von 17,85, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 92,68. Dies entspricht einem Abstand von 81 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Für Anleger, die in die Coltene-Aktie investieren, bietet sich eine Dividendenrendite in Höhe von 5,32 %, was einen Mehrertrag von 3,29 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör-Sektor bedeutet. Aufgrund dieser höheren Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.