Coltene Aktie: Ist das wirklich alles?

Derzeit zahlt Coltene höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Die Dividendenrendite beträgt 5,32 % im Vergleich zu 2,05 %, was einer Differenz von 3,28 Prozentpunkten entspricht. Aufgrund dieser großen Diskrepanz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coltene liegt bei 16,4, was unter dem Branchendurchschnitt von 81 Prozent liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" weist einen Wert von 87,73 auf. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Coltene bei -9,62 Prozent, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 2,46 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Coltene mit 12,08 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität zeigt keine signifikanten Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Coltene-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.