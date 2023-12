Colt CZ Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Colt Cz war in den letzten Tagen neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder überwiegend positive noch negative Reaktionen auf das Unternehmen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral bewertet. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Colt Cz daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Colt Cz als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Colt Cz-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 23,21 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 20,9 EUR liegt damit deutlich darunter (Unterschied -9,95 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 21,94 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Colt Cz zeigt auf, dass das Wertpapier auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Colt Cz-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.