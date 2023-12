Colt CZ Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Colt Cz als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Colt Cz-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33 und ein Wert für den RSI25 von 53,93. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung sich in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ergibt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Colt Cz festgestellt wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Colt Cz.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Colt Cz-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen. Der Kurs liegt mit 21,5 EUR 7,05 Prozent unter dem GD200 (23,13 EUR) und 1,51 Prozent unter dem GD50 (21,83 EUR).

Zusammenfassend wird die Aktie von Colt Cz aus verschiedenen Perspektiven als "Neutral" bewertet.