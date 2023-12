Coloured Ties Capital Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Der RSI der Coloured Ties Capital-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 77, was auf eine Überkauftheit hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 78,79 im überkauften Bereich. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Coloured Ties Capital in den sozialen Medien. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Frequenz der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Coloured Ties Capital wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Coloured Ties Capital-Aktie 0,83 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,51 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -38,55 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der GD50 weist mit einem Abstand von -25 Prozent auf eine negative Entwicklung hin, wodurch die Gesamtnote für die technische Analyse ebenfalls "Schlecht" ist.