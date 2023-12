Coloured Ties Capital Aktie: So nicht zu erwarten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Coloured Ties Capital Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den positiven Themen rund um Coloured Ties Capital, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass sich die Stimmung der Anleger in den letzten Wochen eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich hingegen kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Coloured Ties Capital-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 41,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 65 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Coloured Ties Capital-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von -35,37 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -18,46 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.