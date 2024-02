Coloured Ties Capital Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die technische Analyse der Coloured Ties Capital zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,76 CAD verläuft. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,41 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -46,05 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei -12,77 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Coloured Ties Capital zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 50 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 64,1 führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Kommunikation über Coloured Ties Capital in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl hinsichtlich des Sentiments als auch des Buzz. Die Anlegerstimmung zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung, da in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technische Analyse, der RSI und das Sentiment der Anleger darauf hindeuten, dass die Aktie von Coloured Ties Capital derzeit als "Neutral" einzustufen ist.