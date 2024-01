Coloured Ties Capital Aktie: Der Knall ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Coloured Ties Capital als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Coloured Ties Capital-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 88,89 und ein Wert für den RSI25 von 68,75. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Relative Strength-Indikators als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes für die Aktie von Coloured Ties Capital verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Ebenso wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Coloured Ties Capital eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Coloured Ties Capital-Aktie derzeit -17,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -37,04 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.