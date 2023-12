Coloured Ties Capital Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Aktien von Coloured Ties Capital wurden in den letzten zwei Wochen in den sozialen Medien besonders positiv diskutiert. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wurde die Aktie heute neutral eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Coloured Ties Capital derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,81 CAD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,51 CAD) um -37,04 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,62 CAD, was einer Abweichung von -17,74 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Coloured Ties Capital liegt bei 88,89, was bedeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 für die Coloured Ties Capital liegt bei 68, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Coloured Ties Capital.

