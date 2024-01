Coloured Ties Capital Aktie: Aus und vorbei!

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Wir haben die Aktie von Coloured Ties Capital bezüglich dieser Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Coloured Ties Capital weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Coloured Ties Capital-Aktie ein Durchschnitt von 0,81 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,51 CAD (-37,04 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,62 CAD unter dem gleitenden Durchschnitt (-17,74 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Coloured Ties Capital-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Coloured Ties Capital von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Coloured Ties Capital-Aktie momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Coloured Ties Capital also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.