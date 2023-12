Color Technology Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis über die Zeit gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der Color Star-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 31,25 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 28,57, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt der Color Star-Aktie beträgt derzeit 1,17 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,38 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,34 USD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz, lassen auf eine Verschlechterung des Stimmungsbildes der Color Star-Aktie in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen schließen. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, da keine Veränderungen in der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurden.

Die Dividendenrendite der Color Star-Aktie liegt bei 0 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Baumaterialien, was zu einem geringeren Ertrag von 2,83 Prozentpunkten führt. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls als "Schlecht" aus.