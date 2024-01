Coloplast-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Aktienkurs von Coloplast A- hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,58 Prozent erzielt, was 0,3 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,28 Prozent) des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von -11,22 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt Coloplast A- aktuell 4,64 Prozent über diesem Wert, was eine Bewertung der Aktie als "Gut" insgesamt ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Coloplast A- derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie (776,2 DKK) um -5,1 Prozent über dem GD200 (817,94 DKK) liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 760,28 DKK, was einer Abweichung von +2,09 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Coloplast A- ist insgesamt positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen der vergangenen Tage haben jedoch weder stark positive noch negative Themen rund um die Aktie hervorgebracht, was eine Gesamtbewertung von "Gut" ergibt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass die Aktie wenig Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt wird die Coloplast A- in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.