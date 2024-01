Coloplast Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Aktienkurs von Coloplast A- hat sich im Vergleich zur Branchendurchschnittsleistung im Gesundheitspflegesektor um mehr als 3 Prozent vermindert und beträgt -7,5 Prozent. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -13,83 Prozent, wobei Coloplast A- mit 6,33 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Um die aktuelle Über- oder Unterkauft-Situation eines Wertpapiers zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Coloplast A- wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 34,16 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Ebenso erhält sie für den RSI25 mit einem Wert von 45,53 das Rating "Neutral". Insgesamt wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 815,77 DKK weicht um -2,13 Prozent von dem aktuellen Kurs von 798,4 DKK ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 770,12 DKK nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von +3,67 Prozent führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken zeigt überwiegend positive Diskussionen in den letzten Tagen. Anleger bewerteten an acht Tagen überwiegend positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Coloplast A-. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.