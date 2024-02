Coloplast Aktie: Was kann da noch kommen?

Die technische Analyse der Coloplast A- zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 808,44 DKK liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 797,6 DKK liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" mit einer Distanz von -1,34 Prozent zum GD200 und einem Abstand von +2,3 Prozent zum GD50 der letzten 50 Tage.

Der Relative Strength Index (RSI) der Coloplast A- liegt bei 26,11, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 45, was als "Neutral" eingestuft wird. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" für diese Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Coloplast A- in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,87 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche erzielt. Im Sektorvergleich liegt die Coloplast A- jedoch 2,87 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.