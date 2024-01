Coloplast Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die technische Analyse der Coloplast A-Aktie zeigt eine Abweichung von -5,64 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 818,1 DKK. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) aktuell 758,91 DKK, was einer Abweichung von nur +1,72 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich überwiegend positiv, obwohl in den letzten Tagen weder stark positive noch negative Themen im Meinungsmarkt rund um Coloplast A- diskutiert wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -6,58 Prozent erzielt, was 0,65 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -11,94 Prozent, wobei Coloplast A- aktuell 5,36 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" auf dieser Stufe.

Das Sentiment und der Buzz um Coloplast A- haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurden keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild oder in der Diskussionsstärke festgestellt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung, jedoch eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen.

Zusammenfassend ergibt sich für die Coloplast A-Aktie eine gemischte Bewertung aus technischer Analyse, Anleger-Sentiment und Branchenvergleich, wobei die Gesamtbewertung auf "Neutral" tendiert.