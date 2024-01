Coloplast Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Tokyo Electric Power":

Die Diskussionen über Coloplast A- in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen und Kommentare geäußert, was darauf hindeutet, dass die Anlegerstimmung gut ist. Unsere Redaktion schließt sich dieser Einschätzung an und stuft das Unternehmen als "Gut" ein.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Coloplast A- derzeit bei 810,63 DKK. Der Aktienkurs liegt jedoch bei 769 DKK, was einem Abstand von -5,14 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 777,06 DKK ergibt sich eine Differenz von -1,04 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Coloplast A- beträgt 96,57, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 47,96, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Coloplast A- um mehr als 3 Prozent darunter, bei -7,5 Prozent. Im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von 6,87 Prozent jedoch deutlich über dem Durchschnitt von -14,37 Prozent. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.