Coloplast Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Kawasaki Heavy":

Der Aktienkurs von Coloplast A- zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -7,5 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -11,97 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Coloplast A- mit 4,47 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Trend der Coloplast A- Aktie negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 817,15 DKK, während der letzte Schlusskurs bei 764,4 DKK liegt, was einem Unterschied von -6,46 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine Bewertung der Aktie als "Schlecht". Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch einen Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,24 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Coloplast A- Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was die positive Anleger-Stimmung bestätigt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Coloplast A- Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.