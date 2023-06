Coloplast Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Coloplast A- weist am 26.06.2023, 16:45 Uhr einen Kurs von 845.2 DKK an der Börse Copenhagen auf. Das Unternehmen wird unter "Gesundheitsversorgung" geführt.

Unsere Analysten haben Coloplast A- nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Coloplast A- hat mit einer Dividendenrendite von 2,36 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.46%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche beträgt -0,11. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Coloplast A--Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Coloplast A- erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 11,61 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche sind im Durchschnitt um 21,88 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -10,27 Prozent im Branchenvergleich für Coloplast A- bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,35 Prozent im letzten Jahr. Coloplast A- lag 0,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Coloplast A- für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Coloplast A- für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Coloplast A- insgesamt ein "Buy"-Wert.