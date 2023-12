Coloplast Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Der Relative Strength Index (RSI) ist Teil der technischen Analyse für Aktien und betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die Coloplast A-Aktie wird der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen mit einem Wert von 53,32 angegeben, was auf ein neutrales Signal hinweist. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 43, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung des RSI für die Coloplast A-Aktie.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflege-Branche liegt die Rendite der Coloplast A-Aktie mit -6,58 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von -16,93 Prozent. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über die Coloplast A-Aktie. Dies führt zu einer guten Bewertung des Sentiments. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie ist jedoch im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Aspekt führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein gutes Rating.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -7,09 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein neutrales Rating.