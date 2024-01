Coloplast Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Aktienkurs von Coloplast A- hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor um 3 Prozent verschlechtert und liegt bei einer Rendite von -7,5 Prozent. Im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -13,83 Prozent erzielt hat, schneidet Coloplast A- mit einer Rendite von 6,33 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weist die gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Coloplast A-Aktie eine Abweichung von -2,13 Prozent auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von +3,67 Prozent nahe dem letzten Schlusskurs und resultiert in einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Coloplast A-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 34,16 Punkten und der RSI25 bei 45,53 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Coloplast A- in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsaktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.