Coloplast Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Aktienkurs von Coloplast A- hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,5 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt um -12,4 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Coloplast A- eine Outperformance von +4,9 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -3,16 Prozent, und Coloplast A- lag 4,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Coloplast A- ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Coloplast A--Aktie liegt bei 33 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 54,93, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Coloplast A-.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Coloplast A- veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt befasste sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Coloplast A-. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Coloplast A--Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält, basierend auf trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 816,57 DKK, und der letzte Schlusskurs bei 786,8 DKK, was zu einer -3,65 Prozent Abweichung im Vergleich führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 764,71 DKK, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +2,89 Prozent.

Insgesamt wird Coloplast A- auf Basis der verschiedenen Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.