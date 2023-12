Coloplast Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör-Anbieter Coloplast A- wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Dies wird durch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,92 bestätigt, was einem Unterschied von 14 Prozent zum Branchen-KGV von 37,24 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt die Rendite von Coloplast A- mit -12,64 Prozent im letzten Jahr um mehr als 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitspflege". Die Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -14,64 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Coloplast A- mit 2 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Coloplast A- eine Dividendenrendite von 2,76 % aus, was 0,02 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,78 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 80,76 Punkten, was bedeutet, dass die Coloplast A--Aktie als überkauft gilt und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt hingegen bei 49,35, was darauf hindeutet, dass Coloplast A- weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Coloplast A- in diesem Punkt unserer Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.